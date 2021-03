Cachoeiro abre mais dez leitos para casos moderados de Covid-19

Por Redação - Redação 60

O Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), em Cachoeiro, passou a contar nesta quinta-feira (18) com mais dez leitos para atendimento pré-hospitalar de pacientes com quadros moderados de covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde já mantinha na unidade 17 leitos para assistir casos suspeitos e confirmados de baixa e média complexidade.

“Nesse momento crítico da pandemia, é fundamental reforçarmos a assistência pré-hospitalar no município. São cuidados que ajudam na estabilização do quadro clínico do paciente, o que contribui, inclusive, para reduzir encaminhamentos para internação hospitalar”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“Estamos ampliando em quase 60% a capacidade de atendimento a pacientes que inspiram mais cuidados clínicos, mas que ainda se enquadram no nível pré-internação. No cenário atual da pandemia, de grande procura pelo Pronto Atendimento do PPG, esse incremento é mais que necessário e pode ajudar a salvar vidas”, avalia o prefeito Victor Coelho.

Desde o início da pandemia, o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG) é referência para o atendimento a quadros clínicos moderados de covid. Desde então, já foram feitos no local mais de 40 mil atendimentos, além de 20 mil testes para o novo coronavírus.

O primeiro atendimento a pacientes com sintomas brandos da doença é feito nas unidades básicas de saúde, que também fazem testagem.

