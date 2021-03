BRK Ambiental disponibiliza atendimento digital aos clientes em Cachoeiro

Por Redação - Redação 19

Com o município de Cachoeiro de Itapemirim classificado como Risco Alto e o agravamento da pandemia a BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade, tem incentivado seus clientes a utilizarem os canais digitais de atendimento para evitar deslocamentos até as lojas físicas e minimizar os riscos de contágio para funcionários e consumidores.

Para garantir a saúde e a segurança de seus clientes, a concessionária disponibiliza o atendimento via agência virtual Minha BRK e também o 0800 771 0001, disponíveis 24 horas por dia nos sete dias da semana. No horário comercial, também é possível solicitar o atendimento pelo WhatsApp (11 99988-0001) e via Facebook.

Os canais disponibilizam uma série de serviços aos clientes, como emissão de 2ª via da fatura e consulta de débitos, que estão entre as solicitações mais comuns entre os clientes. O objetivo é permitir que todos consigam solucionar os problemas de maneira simples, ágil e, principalmente, segura.

“Neste momento, acompanhamos um novo crescimento dos casos da Covid-19 em todo o país e a nossa prioridade é a segurança e saúde de nossos funcionários e clientes. Nossos canais digitais estão estruturados para solucionar as principais questões do dia a dia. O objetivo é evitar deslocamentos desnecessários”, reforça o diretor da BRK Ambiental, Bruno Ravaglia.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK Ambiental disponibiliza a opção de agendamento para atendimento na loja física. Para isso, o cliente deve acessar o site. No menu, ao escolher “Agendar atendimento”, será redirecionado para uma página onde deve clicar em “Agendamento”. A partir disso, será aberto um formulário para informar nome completo, número do celular, e-mail, CDC, CPF, o serviço que gostaria de solicitar e o período (manhã ou tarde) do agendamento para atendimento.

Para os atendimentos presenciais, vamos manter todos os protocolos de segurança, como distanciamento social, uso de máscara e uso de álcool em gel pelos clientes e funcionários.

Veja a lista de serviços que podem ser solicitados sem a necessidade de deslocamento até a loja da BRK:

2ª via de conta

Contas pagas

Contas por e-mail

Histórico de consumo

Onde pagar sua conta

Débito automático

Estrutura tarifária

Tabela de Serviços

Leitura Fácil

Alterar ou visualizar dados cadastrais

Adicionar ou remover imóveis

Declaração anual de quitação

Declaração negativa de débitos

Notificar problema

Troca de titularidade

