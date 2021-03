Bombeiros levam cinco horas para controlar incêndio em serraria em Venda Nova do Imigrante

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 47

Advertisement

Advertisement

Militares do Corpo de Bombeiros de Venda Nova do imigrante levaram cinco horas para controlar um incêndio em uma serraria, que fica no bairro Camargo, no município. A equipe chegou ao local por volta das 1h20 desta quarta-feira (17) e foram embora após extinguir as chamas já quase às 6h.

Continua depois da publicidade

No local, estavam três funcionários que tentavam controlar o fogo. Como havia muita fumaça no local, os bombeiros pediram que eles se afastassem por conta do risco de intoxicação.

Em seguida, desligaram o padrão de energia elétrica do galpão para iniciar o combate ao incêndio. Segundo os trabalhadores, todos os equipamentos foram desligados por volta das 17h desta terça-feira (16). E que não sabia a origem das chamas, que possivelmente, podem ter sido causadas por um curto circuito.

O gerente da empresa esteve no local e disse não ter interesse em solicitar a perícia. Os bombeiros após encerrarem o combate ao fogo fizeram uma varredura em toda estrutura para garantir que nenhum foco tivesse ficado para trás.

Continua depois da publicidade

A ação ainda contou com apoio da Defesa Civil do município e um carro pipa que abasteceu o veículo do Corpo de Bombeiros já que o combate durou horas. Do outro lado, uma máquina da prefeitura fazia a retirada do pó de serra, material altamente combustível.

Nenhum funcionário precisou ser levado ao hospital e, o prejuízo, foi apenas estrutural.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].