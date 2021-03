Batalhão da Polícia Militar em Alegre tem novo comandante

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 64

Advertisement

Advertisement

A tarde desta quinta-feira (25), em Alegre, foi marcada pela solenidade de passagem de comando do 3º Batalhão da Polícia Militar. O então titular, tenente-coronel Luciano Silva Suave, transferiu o comando para o tenente-coronel Emerson Fabrício Bariani Ribeiro.

Continua depois da publicidade

Realizada no auditório do Batalhão, a solenidade seguiu todos os protocolos de medidas de segurança em relação à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e contou com a presença do Comando de Polícia Ostensiva Serrano (CPO Serrano), coronel Carlos Alberto Bariani Ribeiro, do Comando de Polícia Ostensiva Sul (CPO Sul) tenente-Coronel Gunther Wagner Miranda, foi restrita apenas aos oficiais da unidade e praças do serviço administrativo representando a tropa. Mantendo assim um quantitativo reduzido, evitando aglomerações.

O tenente-coronel Luciano foi parabenizado pelos presentes, a respeito do excelente serviço prestados à frente do 3º Batalhão e também por sua busca na integração e ações positivas, mesmo diante do cenário atual do ano de 2020.

Em contrapartida, Luciano agradeceu a todos que o auxiliaram, destacando as estatísticas positivas no período em que esteve à frente do Batalhão. Provocou uma leitura deste momento difícil de pandemia e frisou que a Polícia Militar estará agindo sempre proativamente em prol da população.

Continua depois da publicidade

Luciano desejou ao novo comando, tenente-coronel Bariani, desejou sucesso na administração e gestão, se colocando à disposição para as demandas da unidade.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].