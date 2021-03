Aulas da educação infantil estão suspensas por 21 dias no Espírito Santo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 177

No final da tarde deste domingo (14), os secretários de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o da Educação, Vítor de Angelo, fizeram uma coletiva online para atualizar as informações sobre as atividades de ensino durante a pandemia da Covid-19 no Espírito Santo.

De acordo com Nésio, a partir desta segunda-feira (15), estará suspensa as aulas, por até 21 dias ou três semanas, podendo se prolongar de acordo com o cenário do coronavírus no Estado, da educação infantil, para crianças com até cinco anos de idade das redes públicas e privadas.

A medida atinge as cidades que estão em risco moderado e alto no mapa de risco apresentado na última sexta-feira (12), independente dos municípios voltarem a ser classificados em risco baixo. As escolas terão um prazo de três dias, para que se organizem junto as famílias, uma vez que em muitos lares enquanto as crianças estudam os pais estão no trabalho.

O secretário informou que com a volta às aulas, a taxa de transmissão da covid-19 entre os alunos estava em 0,06% e entre os professores era de 0,25%. A medida foi tomada por conta do aumento da ocupação do número de leitos pediátricos ocupados em torno de 90%, principalmente, por causa do aumento de doenças respiratórias agudas graves neste período.

