Após reunião com Casagrande, chefe da Findes pede a empresários que obedeçam medidas para conter nova onda de casos de Covid

A presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Cris Samorini, participou nesta segunda-feira (15), de uma reunião com o governador do Estado, Renato Casagrande, prefeitos, lideranças comerciais e entidades para tratar sobre a nova fase de aceleração de contaminação por coronavírus.

Depois do encontro virtual, Samorini emitiu nota pedindo a empresários e lideranças do setor que reforcem as orientações de segurança para conter o avanço da doença no Estado e que, principalmente, obedeçam as medidas que forem pedidas pelo Executivo do Espírito Santo.

Nesta terça-feira (16), o governador deve decretar bloqueio total nas cidades capixabas após hospitais registrarem 90% de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid. Alguns já esbarram nos 100%.

“Como já vimos no informe semanal do Ideies, a ocupação dos leitos de UTI está batendo os 90% no ES, que é a marca definida pelo mapa de risco como o gatilho para a adoção de medidas mais severas. É possível que o governador anuncie essas medidas nas próximas horas. Importante, neste momento, fazermos a nossa parte e focarmos no cumprimento dos protocolos de segurança, orientando nossos colaboradores a observarem esses protocolos, nas indústrias e nos momentos de lazer.”, disse.

