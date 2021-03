Após calote de prefeituras, pronto socorro do Hospital Evangélico Litoral Sul será fechado

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 101

A direção do Hospital Evangélico Litoral Sul, em pronunciamento feito nesta sexta-feira (19), informou que após calote e falta de repasses de recursos por parte das prefeituras da região, fechará o pronto socorro da unidade localizada em Itapemirim.

O superintendente do HECI, Wagner Medeiros Júnior, disse que a unidade de Itapemirim atenderá exclusivamente pacientes vítimas de Covid e que mais cedo ou mais tarde o pronto socorro seria fechado.

“No ano passado nós só contamos com a ajuda da Prefeitura de Marataízes. As prefeituras de Itapemirim e Presidente Kennedy não nos ajudaram. No passado, levamos calote de várias prefeituras da região, de forma que o Hospital Evangélico esgotou sua capacidade financeira da unidade. E a saúde é bastante clara: é de competência do governo municipal, estadual e Federal. Não cabe ao Hospital Evangélico bancar o pronto socorro, nem internações de pacientes dos SUS, ficando endividado para manter essas atividades”, disse Medeiros.

Wagner pede a população da região que não procure o pronto socorro do HECI Litoral Sul, pois não estará funcionando.

“Nós pedimos o entendimento da população. Essa situação é emergencial, e esperamos num futuro próximo poder voltar à normalidade”, pediu o superintendente.

Em meio ao anúncio do fechamento do PS, o hospital anunciou a abertura de mais 10 leitos exclusivos para pacientes vítima de Covid.

