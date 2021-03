Após assassinato, pai e filho são presos por 'fazer justiça' com as próprias mãos em Ibatiba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 335

Policiais civis e militares prenderam nesta terça-feira (23), o pai e o irmão de Fábio Borges Ferreira, 32 anos, executado no último domingo (14), dentro de um bar, na localidade de Córrego do Perdido, interior de Ibatiba.

O dono do bar e amigo de Fábio, Jadilson Freitas da Silva, 37 anos, também foi morto a tiros na ocasião. A polícia suspeita que os familiares de Fábio estejam envolvidos na morte dele.

De acordo com o delegado titular da Regional de Ibatiba, Tiago Dornelles, as investigações apontam, inicialmente, que o pai de Fábio, ao ver o filho morto, ficou transtornado e suspeitou que Jadilson estaria envolvido no assassinato, e para ‘fazer justiça’, atirou duas vezes contra o amigo do filho.

Os suspeitos foram presos em casa, no bairro Floresta, também em Ibatiba. As prisões ocorreram por meio de mandado de prisão, cumpridos pela Polícia Civil com apoio da Força Tática da PM.

Com a prisão preventiva, o delegado espera esclarecer o que de fato aconteceu na noite do crime, e o porquê Jadilson foi assassinado. Além disso, a reclusão é para garantir que os investigados não manipulem testemunhas e provas do crime. Eles foram encaminhados para Centro de Triagem de Viana.

Relembre

Segundo apurou Dornelles, Fábio foi assassinado porque estaria se relacionando com a ex-mulher do autor, que não aceitava o fim do casamento. Ele foi preso em Manguinhos, na casa de uma irmã, na última sexta-feira (19), e planejava fugir para Rondônia. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana.

O casal estava em processo de separação e morava na mesma região onde ocorreu o crime.

Naquele domingo, o suspeito, de 41 anos, havia descoberto que a ex-mulher, que já tinha sido ameaçada de morte por ele, se encontrou com Fábio. E, por isso, teria ficado furioso. O autor foi até o bar e executou o namorado da ex com diversos tiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, Fábio estava no estabelecimento que fica ao lado de um campo de futebol quando foi baleado. Jadilson pegou um carro emprestado e foi até a casa de Fábio chamar pelo pai dele, para avisar sobre o crime.

O dono do bar, e os parentes de Fábio seguiram para o local, e ao parar o veículo, segundo depoimento do pai de Fábio, Jadilson teria corrido até o estabelecimento que estava com as luzes apagadas, chamando por “fabinho”, como a vítima era conhecida, momento em que teria sido atingido pelos tiros.

Ainda para a polícia, eles contaram que ao ouvir os disparos, se esconderam e, dez minutos depois, policiais militares chegaram ao local, mas, a versão despertou a suposta participação deles no crime, e por isso, a Polícia Civil fez o pedido dos mandados de prisão à Justiça.

A Delegacia de Ibatiba segue investigando o caso e pede à população que colabore com o trabalho da polícia, fazendo denúncias por meio do 181. Não é preciso se identificar.

