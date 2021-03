AO VIVO | Contadora explica sobre novas medidas socioeconômicas divulgas pelo Governo do ES; assista

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 41

Com as medidas socioeconômicas de apoio aos setores empresariais divulgadas pelo Governo do Espírito Santo, que visa ajudar a economia capixaba neste novo período de quarentena, muitos comerciantes ainda estão confusos ou não tiveram acesso ao que de fato vão poder contar para enfrentar durante novo bloqueio das atividades.

Para ajudar a esclarecer as novas medidas, o programa Aqui Nas cidades desta segunda-feira (29) recebe a contadora Flávia Braga, que vai falar sobre o pagamento de impostos e financiamentos, declaração do imposto de renda e empréstimos durante a pandemia, além de outras dicas para ajudar ao pequeno e médio empreendedor. Assista!

Informação com qualidade e tudo o que é destaque no Sul do Espírito Santo, o capixaba encontra no programa Aqui nas Cidades, idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, e com exibição de 9h às 10h, por meio dos canais oficiais no YouTube e Facebook.

