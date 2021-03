AO VIVO | Com mortalidade por Covid aumentando no ES, setor funerário está sobrecarregado e poder parar no Estado

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 93

O número de óbitos por Covid-19 no Espírito Santo não para de aumentar e na última segunda-feira (29), 89 capixabas morreram pela doença em apenas 24h. Com a taxa de mortalidade subindo, o setor funerário do ES e do país começa a sobrecarregar e pode parar em meio à pandemia.

No momento mais difícil para as famílias enlutadas é responsabilidade dos trabalhadores desta categoria dar dignidade àqueles que partem após perderem a batalha contra a doença, mas quais são as condições de trabalho destes profissionais?

A classe deveria estar na lista de prioridades para tomar a vacina contra o coronavírus? Isso e muito mais vamos saber no programa desta quarta-feira (31). Assista!

