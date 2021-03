Ao lado da vice-governadora, prefeito Peter inaugura base do Samu 192 de Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 47

Foi inaugurada na tarde de sexta-feira (5), em Mimoso do Sul, a nova base de operações do Samu 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – que está localizada à rua Colina Araribóia, ao lado do Hospital Apóstolo Pedro.

Mimoso do Sul é o primeiro município da região Sul a inaugurar a base do Samu 192. As operações de serviços da equipe serão iniciadas no próximo dia 22 e as ambulâncias chegaram na cidade no mês de janeiro.

Duas ambulâncias básicas atenderão as demandas inicialmente. No período que corresponde de seis meses até um ano, terá um veículo mais avançado, com equipe ainda mais completa para a atuação nos atendimentos de maior gravidade. O Consórcio CIM Polo Sul ficará responsável pela gestão do Samu 192, cujo contrato foi assinado no ano passado beneficiando 19 municípios consorciados.

Participaram da solenidade de inauguração representante do Governo do Estado, entre eles a vice-governadora Jacqueline Moraes, o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, o vice-prefeito Paulo Renato Barros, deputados estaduais, vereadores e outras autoridades da região.

Segundo o prefeito Peter Costa, essa é uma conquista muito importante para o desenvolvimento do município de Mimoso do Sul. Ele destacou a luta de todos por mais essa vitória numa cidade que tem, através de parcerias e cooperação, uma gestão marcada por intensa atuação pelo bem do coletivo.

“Quero destacar a atuação do meu vice-prefeito Paulo Renato Barros que também tem somado forças para coletividade. Agradeço a toda a equipe do Governo do Estado aqui presente, tantas pessoas que querem somar e nos ajudar. O Samu é uma realidade e salvará vidas”, comemorou Peter.

A vice-governadora disse que é valioso ver uma cidade com tanta garra e força de vontade. “Para mim, o trabalho eficaz e altamente capacitado de toda a equipe de serviço Samu 192 fará a diferença na história da cidade”.

Durante o evento também foi entregue pelo Governo do Estado implementos agrícolas, dois caminhões e uma pick-up Fiat Strada.

