Ana Maira, mãe do padre Fábio de Melo morre de Covid-19 aos 83 anos

Ana Maria de Melo morreu na manhã deste sábado (27) na cidade mineira de Uberlândia, onde estava internada desde o dia 15 de março. Ela era mãe do padre Fábio de Melo, tinha 83 anos, estava hospitalizada no Santa Genoveva Complexo Hospitalar com Covid-19 e há uma semana precisou usar um aparelho de respiração artificial.

“Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer. Leve de mim tudo o que quiser, tudo o que puder. O dia mais temido chegou. O dia de continuar neste mundo tão empobrecido, sem o precioso simbólico da filiação, sabendo que você não estará mais por aqui”, publicou o religioso.

No dia 04 de março, Fabio de Melo, usou o Twitter para comemorar depois de a mãe tomar a primeira dose da vacina. Em outra publicação, já na segunda-feira (15) o padre pediu orações e compartilhou a alegria de toda a família em ter conversado, via videochamada com a idosa, que.

