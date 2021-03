Amanhã no Aqui nas Cidades: Presidente da Câmara de Dores fala sobre ataque hacker e roubo de mais de R$ 125 mil

Por Redação - Redação 16

Amanhã, no programa Aqui nas Cidades, o Presidente da Câmara de Dores do Rio Preto, vereador Ângelo Otaviano, falará sobre a ação de hackers que desviaram R$ 125.750 mil da conta da Câmara na manhã desta quarta-feira (1°), dia do pagamento de salários dos servidores, prestadores de serviço e do subsídio dos vereadores.

Segundo o vereador Ângelo Otaviano, por telefone, a contadora da Câmara avisou que não seria possível fazer os pagamentos do dia por que a conta estava zerada.

Foram efetuados pagamentos de três Documentos Únicos de Arrecadação (DUA) no valor total de R$ 105.250 mil e uma transferência no valor de R$ 20 mil, no total, foram retirados da conta o valor total de R$ 125.750,00.

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José, conhecido como Ninho, adiantou o subsídio do mês de abril à Câmara para o pagamento das despesas e dos salários.

Mais detalhes sobre o caso você confere amanhã, a partir das 09h, no programa Aqui nas Cidades.

