Acidente na BR-101 causa a morte de duas mulheres e uma criança

Um gravíssimo acidente tirou a vida de duas mulheres e uma criança, além de deixar outras cinco pessoas feridas. A batida aconteceu no Km 289, em Cariacica, às 20h deste sábado (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Uno Mille, conduzido por um homem que não tinha CNH, saiu da pista.

No veículo estavam sete pessoas – três crianças e quatro mulheres -, além do motorista. Uma mulher e uma criança morreram no local do acidente. Outra mulher morreu após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Na unidade de saúde, foram socorridos também o motorista e outras duas mulheres. As outras duas crianças – ambas, meninas – foram levados para o Hospital Infantil de Vitória. Não há informações sobre o quadro de saúde dos cinco feridos.

Após consultas ao sistema, a polícia verificou que o motorista do carro não tinha carteira de habilitação. A ocorrência foi encaminhada para o DPJ para as medidas legais. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado, por ausência de responsável legal.

