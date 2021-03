Acidente deixa motoqueiro com ferimentos graves em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1236

Uma colisão envolvendo um caminhão de pequeno porte e uma moto, deixou um homem com ferimentos graves em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta das 18h, na rodovia ES 488, mais conhecida como Rodovia do Frade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia com escoriações por todo o corpo e fratura grave na perna. Pessoas que estavam no local disseram que o piloto era morador da zona rural de Cachoeirinha.

Não se sabe a dinâmica do acidente.

