Abastecimento de água em Alegre estará normalizado em três dias; assista

Durante entrevista ao programa Aqui nas Cidades desta terça-feira (16), o secretário de obras de Alegre, Dioclécio Renê Favero falou sobre a manutenção do sistema de distribuição de água, danificado pela enchente que castigou Alegre do último dia 10 de março. De acordo com o secretário, até sexta-feira o abastecimento deverá ser normalizado.

Dioclécio contou que no último domingo foram detectados vários vazamentos que poderiam causar um novo rompimento na adutora. Novamente o abastecimento foi interrompido e uma nova manutenção foi feita. As equipes da secretaria de obras também está realizando a limpeza das ruas do município.

Assista ao trecho da entrevista:

A secretária de assistência social e direitos humanos, Ediane Vitor também participou da entrevista e falou sobre a atenção às 226 pessoas desalojadas.

Clique AQUI e assista o programa Aqui nas Cidades desta terça-feira na íntegra.

