Santos anuncia jogo de volta contra San Lorenzo pela Libertadores em Brasília

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

O Santos anunciou nesta terça-feira que o jogo de volta contra o San Lorenzo, da Argentina, pela fase decisiva da Pré-Libertadores será realizado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A decisão é decorrente da proibição de realizar eventos esportivos no estado de São Paulo durante a fase mais restritiva da pandemia causada pela piora no número de casos e mortes por covid-19.

Continua depois da publicidade

O jogo de ida do duelo entre argentinos e santistas acontece no dia 6 de abril, uma terça-feira, às 21h30, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. A partida de volta será no dia 13 de abril, no mesmo horário, mas dessa vez na capital brasileira. Quem vencer o confronto conquistará vaga na fase de grupos do torneio continental.

Na fase anterior, a equipe de Ariel Holan passou pelo venezuelano Deportivo Lara. Em Santos, o primeiro jogo terminou com vitória alvinegra por 2 a 1. Na segunda e decisiva partida, o empate por 1 a 1 garantiu a vaga para os santistas.

Advertisement

O estádio Mané Garrincha ainda será palco de outras duas finais no mês de abril. A primeira será a Supercopa do Brasil, entre Flamengo (campeão brasileiro) e Palmeiras (campeão da Copa do Brasil). O duelo está agendado para o dia 11 de abril. Em seguida, no dia 14, o Palmeiras (como campeão da Libertadores), também devido às restrições impostas no estado paulista, decidirá a Recopa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana.

Continua depois da publicidade

O governo do Distrito Federal prevê recebimento de público no jogo entre rubro-negros e alviverdes. De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), o estádio teria liberação de 10% de sua capacidade e contaria com a presença na arquibancada de profissionais de saúde já vacinados contra o novo coronavírus.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].