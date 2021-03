Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 16,9 milhões, 8% da população

Por Estadão - Estadão 7

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 30, a 16.937.084, o equivalente a 8% da população total. Nas últimas 24 horas, 678.341 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 24 Estados.

Entre os quase 17 milhões de vacinados, 4.946.579 receberam a segunda dose, o que representa 2,34% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 127.255 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 805.596 imunizantes nesta terça-feira.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 10,38% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 4,65% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (4,49 milhões), seguido por Bahia (1,51 milhão) e Minas Gerais (1,29 milhão).

Veja dados de vacinação por Estado

UF

Número de vacinados – 1a. Dose

% de vacinados 1a. dose

TOTAL16.937.0848,00%

MS291.74610,38%

BA1.515.65510,15%

AM423.98010,08%

DF297.9569,75%

SP4.498.5749,72%

RS1.075.0029,41%

PB365.6969,05%

CE780.6858,50%

PE775.5268,06%

PR910.1967,90%

RN274.5097,77%

SC562.0307,75%

ES305.7917,52%

SE167.8117,24%

PI234.9987,16%

AL228.7526,83%

GO476.5956,70%

RR40.9076,48%

RJ1.083.7476,24%

PA530.3206,10%

MG1.295.6366,08%

AP49.3685,73%

TO85.2625,36%

AC46.2125,17%

MA365.4425,14%

RO90.6595,05%

MT164.0294,65%

Luiz Carlos Pavão

Estadao Conteudo

