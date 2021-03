Buscando substituto para Bruno Rodrigues, Ponte se aproxima do atacante Niltinho

Por Estadão - Estadão 5

Depois de algumas negociações frustradas, a Ponte Preta aguarda a contratação do atacante Niltinho, do Desportivo Chaves, de Portugal. O negócio já está praticamente fechado e as diretorias trabalham para resolver questões burocráticas, principalmente por conta das restrições impostas pelo governo de Portugal.

A expectativa é de que Niltinho chegue a Campinas no sábado. O contrato do atacante será de dois anos, por empréstimo. Ficou acertado ainda que a Ponte vai ter direito a uma taxa de vitrine de 50% em negociações futuras.

Com passagens por CSA e Chapecoense, Niltinho tem 27 anos e se destacou durante a campanha do acesso do CSA, em 2008, apesar de ter saído antes do término da Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético-GO, Criciúma, São Caetano e Volta Redonda são outros clubes defendidos pelo atacante. Desde sua chegada no futebol português, o atacante marcou sete gols em 55 partidas. Na atual temporada, apesar de iniciar várias vezes como reserva, entra constantemente nos jogos.

A Ponte Preta não está em boa fase no Campeonato Paulista e vem tentando encontrar um substituto para Bruno Rodrigues, seu principal jogador na temporada passada, que foi para o São Paulo. Niltinho é canhoto e tem como características atuar aberto. É visto como uma opção para aquela que é considerada a principal carência neste momento: o lado direito do ataque, ocupado por Pedrinho.

