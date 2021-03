Confiança do consumidor sobe a 109,7 em março nos EUA, diz Conference Board

Por Estadão - Estadão 7

O índice de confiança do consumidor norte-americano subiu de 90,4 em fevereiro (dados revisados) para 109,7 em março, informou nesta terça-feira, 30, o instituto Conference Board. A leitura surpreendeu a previsão de alta a 96,8, de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, e é o maior nível do índice em um ano, de acordo com o instituto.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho avançou de 90,9 no mês passado para 109,6 no atual.

O indicador de condições atuais também teve alta, de 89,6 para 110,0 no mesmo intervalo.

A melhora significativa das expectativas de consumidores a curto prazo e das condições atuais indica que o crescimento econômico nos Estados Unidos deve se fortalecer nos próximos meses, segundo avalia a diretora sênior de indicadores econômicos do Conference Board, Lynn Franco.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

