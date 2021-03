Duelos entre Porto e Chelsea serão na Espanha devido a restrições por covid-19

Por Estadão - Estadão 3

A Uefa segue tendo trabalho para realocar partidas da Liga dos Campeões da Europa por conta de restrições impostas por alguns países para evitar a disseminação de casos de covid-19. Os jogos de ida e volta das quartas de final entre Chelsea e Porto, marcados para os dias 7 e 13 de abril, serão disputadas no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

“A Uefa pode confirmar que os jogos de ida e volta da Liga dos Campeões entre Porto e Chelsea vão ter lugar no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha”, afirmou a entidade um comunicado oficial divulgado nesta terça-feira. O primeiro duelo seria no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, em Portugal, e o segundo no estádio Stamford Bridge, em Londres.

As duas partidas foram transferidas para a casa do Sevilha face à exigência de quarentena no Reino Unido para quem viajar de Portugal. “A Uefa quer agradecer ao Porto e ao Chelsea pela estreita cooperação e apoio, assim como à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), pelo ajuda e concordância em receber os jogos em questão”, completou a entidade.

Nas oitavas de final, o Chelsea enfrentou o Atlético de Madrid pela rodada de ida em Bucareste, na Romênia. Os clubes ingleses são proibidos de viajar para alguns países europeus que adotaram medidas restritivas com o intuito de evitar a propagação de uma variante mais perigosa da covid-19, originária na Grã-Bretanha. Portugal, por exemplo, é um deles. Com isso, a opção pela Espanha.

Na fase anterior da Liga dos Campeões, o Chelsea eliminou o Atlético de Madrid após vencer por 1 a 0, na ida, e 2 a 0, na volta. Já o Porto eliminou a Juventus após vencer por 2 a 1, em Portugal, e perder por 3 a 2 na Itália, se classificando pelo critério do gol fora de casa.

