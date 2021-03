BC não tem objeção sobre projeto cambial da forma que está, diz diretor

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, avaliou nesta segunda-feira, 29, que o texto atual do projeto de modernização da legislação cambial – aprovado pela Câmara dos Deputados no mês passado – não tem nenhuma objeção por parte da autoridade monetária. O PL ainda precisa ser analisado pelo Senado.

Continua depois da publicidade

“Se o Senado aprovar projeto cambial da forma que como está, não temos óbices. Vemos com bons olhos o relatório do deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA),aprovado pela Câmara”, afirmou ele, em videoconferência organizada pelo escritório Mattos Filho. “A sociedade tem interesse no projeto, e esperamos que ele seja aprovado logo”, completou.

Encaminhado pelo Banco Central ao parlamento em outubro de 2019, o projeto atualiza as bases para que remessas de dólares entre Brasil e outros países sejam facilitadas e abre o caminho para as pessoas físicas possam abrir contas em moeda estrangeira no Brasil futuramente.

Advertisement

“Nós praticamente abolimos a figura do contrato de câmbio, que traz o peso de uma burocracia arcaica na transação. O projeto se esquiva desse termo para falarmos de operações cambiais como qualquer outro contrato do setor financeiro”, acrescentou Damaso.

Continua depois da publicidade

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].