Yudi Tamashiro comemora alta da mãe após internação por covid-19

O ex-apresentador do SBT Yudi Tamashiro foi as lágrimas neste domingo (28) após receber a notícia da alta hospitalar da mãe. Tânia Maria estava internada, desde o último dia 18, em um hospital no município de Osasco, na Grande São Paulo, por causa de complicações por novo coronavírus.

Na ocasião, Yudi gravou um vídeo o qual publicou nas redes sociais. O artista explicou que a mãe precisou ser socorrida, mas teve dificuldade em encontrar vaga em hospital particular. Depois de muita correria, conseguiram um leito no SUS. O pai do ex-apresentador do Bom Dia & Cia, também com covid-19, sofreu uma parada cardíaca e permanece em internação.

Neste domingo, Yudi Tamashiro publicou um vídeo no qual a mãe aparece saindo do hospital em uma cadeira de rodas, utilizando máscara, e segurando um cartaz com a frase: “Eu venci a covid-19”. Todos que estavam no local aplaudiram. O artista chorou e abraçou a mãe: “Deus continua ouvindo nossas orações e fazendo milagres”, disse.

