No auge das restrições, prefeitura do Rio fecha festa na piscina com 300 pessoas

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

No momento em que o Rio enfrenta medidas de restrição para frear o avanço da covid-19, uma festa na piscina para cerca de 300 pessoas em uma casa na Taquara, Jacarepaguá, na zona oeste, teve que ser fechada pela secretaria de Ordem Pública na tarde deste domingo, 28.

Continua depois da publicidade

O responsável pelo evento foi autuado e a festa foi encerrada, com ajuda da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O organizador da festa, identificado como Rafael Alonso, pode receber uma multa entre R$2,8 mil e R$15 mil.

Ignorando as medidas de distanciamento social, o convite da festa de música eletrônica dizia: “nada melhor que uma piscina, bebida gelada, amigos reunidos e muita música no domingão”. A comemoração do ‘Bday’ (aniversário) das “feras” Alonso e do DJ Ariel Lisboa foi organizada por um grupo de Whatsapp.

Advertisement

Durante a ação das autoridades, um dos presentes chegou a ameaçar uma testemunha que filmava a cena: “Não filma não por gentileza, tá? Tô te avisando”.

Continua depois da publicidade

Todos os serviços não essenciais dos municípios da cidade do Rio e de Niterói, na região metropolitana fluminense, estão fechados por dez dias, desde a última sexta-feira, 26, até 4 de abril. Isso inclui o atendimento presencial em bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques. As praias já estavam sob restrições desde o fim de semana anterior, com a permanência na areia e o comércio proibidos.

Mariana Durão

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].