Espanhol Maverick Viñales segura pressão da Ducati e ganha na abertura da MotoGP

O espanhol Maverick Viñales mostrou neste domingo que pretende ir além da sexta colocação da temporada passada na MotoGP. Na prova de abertura de 2021, no circuito de Lusail, no Catar, o piloto da Yamaha soube segurar a pressão dos rivais da Ducati para subir ao topo do pódio. Johann Zarco e Francesco Bagnaia foram segundo e terceiro, respectivamente.

Foi uma apresentação de gala do espanhol, que não teve uma boa largada e acabou perdendo algumas posições. Caiu de terceiro para oitavo e fez prova de recuperação. Depois que assumiu a liderança, porém, não perdeu mais a posição para cruzar em primeiro lugar.

Johann Zarco, sexto no grid, largou muito bem e subiu logo para terceiro, com Francesco Bagnaia mantendo a pole e Jack Miller no segundo posto. As Ducatis prometiam uma forte temporada e logo dominaram as primeiras posições.

Viñales foi fazendo prova de reabilitação e chegou ao quinto lugar. Na volta 11 já era o terceiro, pressionando Zarco e Bagnaia. Ultrapassou o francês e, na volta 15, em bela manobra, chegou à primeira posição. Abriu vantagem e cruzou a linha de chegada após 22 voltas com tranquilidade.

O atual campeão, o espanhol Joan Mir, assumiu a segunda colocação na última volta, mas acabou engolido pelos pilotos da Ducati na reta final, com Zarco em segundo e Bagnaia em terceiro. Mir ficou em quarto e Fabio Quartararo fechou o Top 5.

Os pilotos voltam a acelerar no próximo fim de semana, na etapa de Doha, novamente no circuito internacional de Lusail, no Catar. Será a segunda de 21 provas previstas para o calendário de 2021 da MotoGP.

