Em jogo com homenagem a Barbosa, Vasco fica no empate por 2 a 2 com o Madureira

Em um dia histórico em que o lendário goleiro Barbosa completaria 100 anos, o Vasco empatou neste sábado com o Madureira por 2 a 2, no estádio Los Larios, no bairro de Xerém, na cidade de Duque de Caxias (RJ), pela sexta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Com homenagens ao centenário do ídolo cruzmaltino, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo, que fez a sua quarta partida desde a contratação, jogou bem no primeiro tempo, com outra boa atuação do jovem meia paraguaio Matías Galarza. Mas sucumbiu na etapa final e, em duas bolas paradas praticamente seguidas, viu o Madureira empatar.

O empate fez o Vasco subir uma posição na tabela de classificação, chegando à oitava colocação com seis pontos. O Madureira foi da quarta para a terceira posição, com 10.

Como se estivessem imbuídos pelo forte espírito de Barbosa, os jogadores do Vasco entraram com tudo para a partida, com forte pressão sobre o Madureira nos primeiros 15 minutos. Mas foi na metade do primeiro tempo que o time da casa abriu o placar, com boa jogada construída por Marquinhos Gabriel e Cayo Tenório, que achou Galarza em passe rasteiro na grande área. O paraguaio de apenas 19 anos mandou de primeira, livre de marcação, para as redes de Felipe Lacerda.

Galarza, que recentemente subiu da base para o profissional do Vasco, anotou um golaço na última vitória, contra o Macaé, e não deu outra: Marcelo Cabo sacou o volante Juninho para dar lugar ao jovem promissor neste sábado.

Com o gol, apesar de ter caído um pouco aquela gana do início, o Vasco continuou dominando até o fim do primeiro tempo. Depois do intervalo, o ritmo continuou bom para o lado vascaíno, resultando no segundo gol, em um chute belíssimo de fora da área do lateral-esquerdo Zeca.

O jogo parecia ganho, mas o calor de 40ºC e o ritmo acelerado do Vasco no primeiro tempo não foram uma combinação boa para o resto da partida. O Madureira reagiu, aproveitando a queda física dos mandantes, para diminuir o marcador com desvio de Victor Feitosa, após uma cobrança de falta.

Apenas alguns minutos depois, veio o empate dos visitantes com o baque do Vasco na partida, em mais uma bola parada. O zagueiro Maurício Barbosa, de cabeça, após cruzamento de Rodrigo Yuri, deixou tudo igual em Xerém: 2 a 2. Um balde de água fria para os vascaínos, que até tentaram as últimas investidas no ataque, pressionando o Madureira, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 2 MADUREIRA

VASCO – Lucão; Cayo Tenório, Miranda (Ulisses), Ricardo e Zeca; Bruno Gomes (Caio Lopes), Galarza e Gabriel Pec (Vinícius); Marquinhos Gabriel (Laranjeira) e Carlinhos (Tiago Reis); Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

MADUREIRA – Felipe Lacerda; Rhuan (Bruno Oliveira), Breno, Mauricio Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo (Humberto) e Sillas (Sampaio); Luiz Paulo (Natan) e Bruno Santos (Edmário). Técnico: Alfredo Sampaio.

GOLS – Galarza, aos 26 minutos do primeiro tempo, Zeca, aos 14, Victor Feitosa, aos 24, e Maurício Barbosa, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Gomes (Vasco); Breno, Rodrigo Yuri e Sampaio (Madureira).

ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).

