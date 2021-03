Versátil, Marco Antônio pede algo a mais para os companheiros do Botafogo

Por Estadão - Estadão 5

O meia-atacante Marco Antônio chegou ao Botafogo falando grosso e se colocando à disposição para atuar em várias posições. Recém-contratado, o habilidoso jogador não admite ver o clube na Série B do Campeonato Brasileiro e, após acompanhar um único jogo na temporada, já saiu cobrando mais empenho dos novos companheiros.

“O Botafogo é um clube gigante, não merece a situação atual, e sim estar brigando entre os melhores”, afirmou o reforço. “Me motiva muito chegar em um time como esse, com a torcida que tem. Quando eu soube da proposta, fiquei muito feliz, falei para minha família e tudo. Estou muito motivado a dar meu melhor.”

Inscrito no BID da CBF, Marco Antônio já deve estrear diante do Nova Iguaçu, domingo, em Saquarema. Mas provavelmente como opção para o decorrer do jogo. Ele não esconde a ansiedade após ver a derrota diante do Flamengo, jogo que fez ele pedir mais empenho ao grupo.

“Acabei assistindo só um jogo, contra o Flamengo. Nosso time precisa um pouco mais de entrega, não estamos vestindo qualquer camisa, precisamos nos doar mais, independente se vamos ganhar ou perder”, enfatizou. “Precisamos sair com a cabeça erguida dos jogos, sabendo que demos nosso melhor dentro de campo. E acho que vamos nos unir cada vez mais ao longo da temporada para isso.”

Para “antecipar” sua estreia, ele se definiu um jogador multiuso. “Sempre atuei pela ponta, tanto esquerda quanto direita. No decorrer da carreira, fui para o meio. Estou aqui para onde o professor (Marcelo) Chamusca optar por mim”, se colocou à disposição. “Tenho um bom passe, sou muito técnico e estou aqui para ajudar de todas as formas.”

A habilidade de Marco Antônio foi o que chamou a atenção dos dirigentes do Botafogo a buscá-lo no Bahia. Atleta que gosta de partir para cima dos marcadores, ele veio para assumir a vaga de titular e deve ser inserido aos poucos entre os titulares até se ambientar e se firmar.

