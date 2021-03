Fred admite primeiro tempo 'muito ruim' do Fluminense e Nenê cobra capricho

Por Estadão - Estadão 1

Na tarde desta sexta-feira, em Saquarema, o Fluminense entrou em campo pela sexta rodada do Campeonato Carioca e acabou sendo derrotado pelo Volta Redonda, por 3 a 2. O time das Laranjeiras começou perdendo por 2 a 0, buscou o empate, mas foi castigado no fim. Autor dos dois gols da equipe, o atacante Fred admitiu o primeiro tempo ‘muito ruim’.

“Por ser o primeiro jogo a gente acaba se sacrificando mais, sendo mais difícil a busca. Buscar um 2 a 0 não é fácil, diante da falta de ritmo, do calor, da situação do gramado. Mas, enfim, acabamos buscando e partindo com tudo para virarmos. Tivemos oportunidades. Mas em um jogo aberto, eles tiveram a felicidade de matar o jogo. Acho que esse resultado deve-se muito aos 20 primeiros minutos que tivemos, que foram muito ruins”, disse o experiente atacante.

Em seu primeiro jogo com a camisa do Fluminense no Campeonato Carioca, Fred foi logo marcando dois gols e mostrou total liderança mesmo com o time perdendo por 2 a 0. No entanto, acabou não sendo suficiente para o time sair com a vitória.

Já o meia Nenê, que entrou no decorrer da partida, e ajudou na reação do clube, seguiu a mesma linha de seu companheiro de equipe. O veterano pediu mais capricho ao time na hora de concluir as jogadas.

“Tivemos chances claras no primeiro e no segundo tempo. Mas sabemos como é o futebol. Quem não faz, acaba tomando. Ainda conseguimos igualar um resultado difícil, uma diferença de dois gols. Mas acabamos dando mole no final e tomando o terceiro gol. Realmente temos que caprichar um pouco mais nessa última ação”, afirmou o meia.

Com o resultado, o Fluminense ficou na terceira posição, com nove pontos, contra 12 do Flamengo e 13 do próprio Volta Redonda. No entanto, o time poderá deixar o G-4, já que Madureira tem nove e Portuguesa e Resende, sete, e ainda jogam na rodada.

