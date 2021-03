Correção: 114 municípios de SP têm oxigênio para menos de uma semana

Por Estadão - Estadão 5

O Cosems/SP informou na quinta-feira, 25, que o município de Socorro alegou ter repassado informação incorreta sobre o estoque, que não está em “estado crítico”. Portanto, o número atualizado é de 114 municípios com oxigênio para até uma semana. Segue texto com a alteração:

Em meio ao agravamento da pandemia da covid-19, ao menos 114 dos 645 municípios paulistas estão com “estoque crítico” de cilindros de oxigênio medicinal, com capacidade para atender à demanda por menos de uma semana. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems/SP).

Na lista, estão cidades da região metropolitana da capital, como Poá e Franco da Rocha, da Baixada Santista, como Guarujá e Santos, e do interior, como Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília e Pindamonhangaba, dentre outras, de diferentes portes.

O Brasil está no pior momento de toda a pandemia. Na terça-feira, 23, pela primeira vez, registrou mais de 3 mil mortes por coronavírus. Há escassez de remédios e insumos, especialmente para manter pacientes intubados. Um monitoramento do Ministério da Saúde apontou que 13 Estados estão com situação preocupante ou “estado de atenção” para desabastecimento de oxigênio, dentre os quais está São Paulo.

Os dados de estoque de oxigênio gasoso foram levantados pelo Cosems/SP entre a segunda-feira, 22, e esta quarta-feira. Dos 645 municípios, 177 responderam ao questionário, dos quais 114 apontaram estar com estoque para menos de uma semana. Na sexta-feira, 19, das 69 cidades que responderam, 54 apontaram estar com dificuldades para fazer a reposição.

Como em outros Estados do País, municípios de médio e pequeno porte paulistas dependem majoritariamente do oxigênio em cilindros. Nesses casos, por vezes, a logística envolve grandes deslocamentos e tem volume de entrega limitado.

Hospitais de maior porte costumam receber, por exemplo, o produto na forma líquida, que é armazenado em tanques. Com a alta demanda, contudo, parte dessas instituições têm enfrentado problemas com panes. Na cidade de São Paulo, uma das falhas está sendo apurada pelo Ministério Público após a denúncia de que poderia ter resultado em três óbitos.

Na quinta-feira, 18, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, admitiu que municípios paulistas têm relatado o problema e disse que a situação é discutida no gabinete de crise da pasta. “Não podemos assistir ao que foi visto em Manaus.” Em janeiro, hospitais da capital amazonense ficaram sem oxigênio e pacientes morreram asfixiados.

No Estado de São Paulo, a média móvel (calculada com os dados dos últimos sete dias) de novas internações por covid-19 está com aumentos consecutivos há mais de um mês. Na terça-feira, bateu o novo recorde da pandemia, com 3.268 hospitalizações, o que é mais do que o dobro de 16 de fevereiro, cuja média foi de 1.445. Ao todo, são 2.332.043 casos e 68.623 óbitos confirmados.

A ocupação de UTI chegou a 92,3%, o que tem gerado fila de espera por leitos de terapia intensiva. Em leitos clínicos, está em 82,3%, média que é de 87,8% na região metropolitana da capital.

Veja a lista dos municípios com “situação crítica” em São Paulo abaixo:

Alto Alegre

Andradina

Apiaí

Araçatuba

Arandu

Assis

Atibaia

Auriflama

Bálsamo

Barbosa

Batatais

Bebedouro

Bertioga

Bilac

Biritiba Mirim

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Brodowski

Buritama

Caieiras

Capela do Alto

Cananéia

Castilho

Catiguá

Cesário Lange

Clementina

Cravinhos

Dracena

Eldorado

Fernandópolis

Fernão

Francisco Morato

Franco da Rocha

General Salgado

Getulina

Guapiaçu

Guararapes

Guaratinguetá

Guareí

Guatapará

Iacri

Ibirá

Indiaporã

Iporanga

Iracemápolis

Irapuru

Itaporanga

Itapura

Itariri

Itirapina

Jandira

Jardinópolis

Junqueirópolis

Juquitiba

Lourdes

Macaubal

Marília

Meridiano

Miracatu

Mongaguá

Murutinga do Sul

Nhandeara

Nova Aliança

Nova Canaã Paulista

Nova Granada

Nova Independência

Olímpia

Oriente

Orindiúva

Ouroeste

Panorama

Paranapanema

Paranapuã

Paulicéia

Piacatu

Pilar do Sul

Pindamonhangaba

Piracaia

Pirapozinho

Pitangueiras

Poá

Pontal

Potirendaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Rio Claro

Riversul

Santa Albertina

Santa Gertrudes

Santa Rita D’oeste

Santa Rosa de Viterbo

Santo Antônio da Alegria

Santos

São Miguel Arcanjo

São Simão

Sertãozinho

Sete Barras

Severina

Sud Mennucci

Suzano

Taiacu

Taquarituba

Taubaté

Terra Roxa

Tupã

Tupi Paulista

Urânia

Valentim

Gentil

Valparaíso

Viradouro

Vista Alegre do Alto

Votuporanga

Priscila Mengue

Estadao Conteudo

