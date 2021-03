Verstappen não se ilude com domínio nos treinos livres para GP do Bahrein de F-1

Por Estadão - Estadão 6

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, não se iludiu com o fato de ter dominado os dois primeiros treinos, nesta sexta-feira, no circuito do Sakhir, onde domingo será disputado o GP do Bahrein, primeira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1.

“Estou contente, mas temos que demonstrar o que podemos fazer na classificação”, disse o piloto com melhor desempenho na pré-temporada e apontado como um dos principais candidatos ao título do ano, referindo-se à formação do grid neste sábado.

“Com o calor não é fácil encontrar um equilíbrio durante toda a volta. Nos resta encontrar a melhor forma de obter o melhor tempo. Amanhã (sábado) vamos ter mais vento, o que mudará a forma de pilotar de todo mundo”, disse Verstappen, terceiro colocado em 2020, atrás apenas de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Apontado por Verstappen como o maior rival para a temporada, Hamilton, quarto na primeira sessão de treinos e segundo na segunda, não se surpreendeu com o ótimo desempenho da Red Bull. “Sabíamos que seriam rápidos. Também é muito bom ver a McLaren neste ritmo. Será interessante saber como serão em uma prova inteira.”

Dono de 95 vitórias e sete títulos mundiais, Hamilton revelou que ele e Bottas sofreram com o desequilíbrio do carro. “Temos uma colina para subir, mas somos positivos.” O companheiro de equipe finlandês não demonstrou o mesmo otimismo. “Acho que tivemos uma melhora desde a pré-temporada, mas não sei se será suficiente para conseguirmos um bom rendimento. Mesmo assim vamos lutar pela pole position e pela vitória.”

