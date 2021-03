Após Butanvac, Pontes anuncia vacina em fase de teste com pacientes

Por Estadão - Estadão 12

No dia em que o governo de São Paulo anunciou a vacina do Instituto Butantan, a Butanvac, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcos Pontes, declarou já ter uma vacina em desenvolvimento na fase de testes clínicos, com voluntários, protocolada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pontes disse que o governo federal investiu em 15 tecnologias diferentes desde o ano passado. “Três dessas vacinas avançaram para pré-testes; agora estão entrando para testes com voluntários. Em fevereiro, uma dessas vacinas se adiantou bastante com a Anvisa”, disse. “A boa notícia é que uma dessas vacinas já tem o protocolo – na data de ontem – registrado na Anvisa”, disse ele ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

Questionado se o anúncio desta sexta-feira, 26, estava relacionado com a divulgação do instituto paulista, Pontes disse se tratar apenas de uma coincidência e que era bom para o País ter mais de uma vacina em desenvolvimento.

Pontes afirmou que desde ano passado tem falado sobre a importância de ter vacinas brasileiras.

Segundo ele, os testes serão feitos agora em 360 pessoas para testar sua segurança e que o protocolo foi desenvolvido em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto (SP). Ele disse ainda que deve levar cerca de três meses para fazer testes da fase 1 e 2 e depois há outro cronograma para a fase 3. O desenvolvimento é uma estratégia de soberania, na avaliação do ministro. “Vimos a dificuldades que tivemos com importação”, disse.

Emilly Behnke e Camila Turtelli

Estadao Conteudo

