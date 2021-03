Governo de São Paulo prorroga restrição de jogos de futebol até 11 de abril

Por Estadão - Estadão 4

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira uma medida que volta a ameaçar a continuidade do Campeonato Paulista. Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a gestão de João Doria (PSDB) confirmou a prorrogação do período emergencial e da proibição das atividades esportivas. Em vez da restrição durar até 30 de março, agora valerá até 11 de abril em todo o Estado de São Paulo.

A restrição em vigor nas últimas semanas havia levado a Federação Paulista de Futebol (FPF) a se mobilizar para manter a disputa do Estadual. A entidade realizou duas partidas em Volta Redonda (RJ) nesta semana para escapar das restrições e chegou a marcar um jogo entre Ponte Preta e Santos no Rio, porém o compromisso foi desmarcado pela Prefeitura da cidade.

Com a nova determinação do governo, a FPF terá um novo trabalho para repensar o cronograma de jogos do Campeonato Paulista. A entidade contava com o retorno do futebol no dia 31 de março, ao fim do período emergencial. A prorrogação do período deve fazer os clubes terem uma nova reunião com os dirigentes da FPF para debater soluções e encontrar uma maneira de realizar os jogos.

O objetivo é manter a disputa e garantir que a competição se encerre em 23 de maio, mesmo que para isso seja necessário marcar jogos a cada dois dias. Até agora, a fase emergencial fez a FPF adiar a realização de 15 partidas. A prorrogação anunciada pelo governo fará com que entre esta sexta-feira até 11 de abril, mais 32 compromissos do Estadual sejam afetados.

