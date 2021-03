Verstappen domina também o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O holandês Max Verstappen dominou, nesta sexta-feira, o primeiro dia de treinos livres para o GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, que abre no domingo a temporada 2021 da Fórmula 1. Depois de ser o mais rápido pela manhã, o piloto da Red Bull voltou a registrar o melhor tempo ao entardecer, ao percorrer em 1min30s847.

Continua depois da publicidade

Mais uma vez o piloto com melhor desempenho da pré-temporada, realizada há duas semanas, e apontado como um dos favoritos ao título deste ano, deixou as Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas para trás e viu o britânico Nando Norris, com McLaren, surgir em segundo (1min30s942).

Hamilton, que busca ser campeão pela oitava vez, ficou em terceiro (1min31s082), seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr., que faz sua estreia na Ferrari (1min31s127), à frente de Bottas (1min31s218).

Advertisement

Confirmando o bom momento da McLaren, o australiano Daniel Ricciardo ficou em sexto (1min31s230), enquanto o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, foi o sétimo (1min31s294), diante do canadense Lance Stroll, da Aston Martin (1min31s393).

Continua depois da publicidade

O francês Pierre Gasly, da AlphaTauri (1min31s483) e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull (1min31s503) completaram a lista dos dez primeiros colocados no treino.

Charles Leclerc decepcionou, ao ficar com a Ferrari apenas em 12º (1min31s612), da mesma forma que o veterano e tetracampeão mundial Sebastian Vettel conseguiu apenas o 14º tempo (1min31s769), na direção da Aston Martin. Já Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, levou a Haas ao 18º lugar.

A exemplo do que ocorreu pela manhã, foi uma sessão movimentada desde o início, motivada muito pelo menor tempo de treino às sextas-feiras – apenas 60 minutos, contra 1 hora e 30 minutos até 2020. O recorte de meia hora fez com que as equipes mandassem seus pilotos para a pista, aproveitando cada minuto disponível.

Continua depois da publicidade

Os carros voltam à pista do circuito de Sakhir neste sábado, com mais um treino livre também de uma hora, às 9 horas, e o treino oficial de classificação às 12 horas. A corrida começa às 12 horas no domingo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].