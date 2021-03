Técnica Pia Sundhage convoca seleção feminina para período de treinamentos

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage convocou nesta quinta-feira um grupo de 24 jogadoras para um período de treinamentos a ser realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 5 e 13 abril, que correspondem à Data Fifa. A treinadora sueca pretende avaliar melhor suas jogadoras a fim de encontrar soluções para o principal desafio do ano, os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Continua depois da publicidade

A maioria das atletas convocadas atua no futebol brasileiro, devido às restrições impostas pela piora na pandemia do novo coronavírus que tem impedido o trânsito de pessoas de determinados países.

No mês de janeiro, a técnica sueca convocou atletas também para um período de treinamentos. A sessão, no entanto, foi realizada em Viamão, no Rio Grande do Sul. Na sequência, no mês de fevereiro, o Brasil foi aos Estados Unidos para participar do torneio amistoso SheBelieves, tendo obtido duas vitórias (4 a 1 sobre a Argentina e 2 a 0 sobre o Canadá) e uma derrota (para as anfitriãs norte-americanas, por 2 a 0).

Advertisement

Pia observou atletas importantes com a participação de equipes brasileiras na Copa Libertadores Feminina, disputada na Argentina e que terminou com título da Ferroviária, de Araraquara, no último domingo. Também participaram o Corinthians, que finalizou sua participação em 3º lugar, e o Avaí Kindermann, eliminado precocemente na primeira fase.

Continua depois da publicidade

Jogadoras dos principais clubes paulistas (Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Ferroviária) foram convocadas, entre elas Cristiane, Bia Zaneratto, Andressinha, Tamires e Luciana. Do exterior, apenas três atletas foram chamadas: a goleira Nicole, do Napoli; a defensora Rafaelle, do chinês Changchun Dazhong; e a meia Andressa Alves, da Roma.

Confira a lista das convocadas da seleção:

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann), Luciana (Ferroviária) e Nicole (Napoli);

Continua depois da publicidade

Defensoras: Rafaelle (Changchun Dazhong), Bruna Benites (Internacional), Erika (Corinthians), Tainara (Palmeiras), Fabiana (Inter), Poliana (Corinthians), Tamires (Corinthians) e Camilinha (Palmeiras);

Meio-campistas: Duda Santos (Palmeiras), Ingryd (Corinthians), Julia Bianchi (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Vanessa (Cruzeiro), Andressinha (Corinthians), Adriana (Corinthians), Jaqueline (São Paulo), Duda (São Paulo), Andressa Aves (Roma);

Atacantes: Chú (Palmeiras), Cristiane (Santos), Bia Zaneratto (Palmeiras), Vic Albuquerque (Corinthians).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].