Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas no Torneio de Miami

A tenista brasileira Luisa Stefani estreou com vitória no Torneio de Miami, de nível WTA 1000, nesta sexta-feira, nos Estados Unidos. Ela e a americana Hayley Carter derrotaram a casaque Elena Rybakina e a grega Maria Sakkari por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e avançaram às oitavas de final.

“Ótima vitória. Elas jogam super bem do fundo e tivemos que ser agressivas na rede. Bastante vento hoje e ficou um pouco mais difícil nos games de saque. A quadra estava mais lenta do que nos outros torneios que disputamos. Era uma estreia dura, mesmo elas sendo duas simplistas”, comentou Luisa, principal brasileira nas duplas no circuito mundial.

Na sequência, brasileira e americana vão enfrentar as vencedoras do confronto entre Ajla Tomljanovic e Heather Watson, da Austrália e Inglaterra, respectivamente, e a parceria formada pela russa Anna Kalinskaya e pela eslovaca Viktoria Kuzmova.

Advertisement

“Nosso foco agora é para o próximo desafio e as rivais saem de um jogo de mais quatro simplistas, que se enfrentam apenas no sábado. Por isso, teremos mais alguns dias de treino para nos acostumar mais com as quadras”, projetou a brasileira.

CHAVE DE SIMPLES – Na outra chave feminina do torneio, as favoritas não decepcionaram. Número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty superou a eslovaca Kristina Kucova por 6/3, 4/6 e 7/5. Na terceira rodada, ela enfrentará a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017.

Quinta colocada do ranking, a ucraniana Elina Svitolina superou a americana Shelby Rogers por 3/6, 7/5 e 6/3. Sua próxima adversária será a russa Ekaterina Alexandrova. A terceira rodada terá um forte confronto em Miami: a belorussa Victoria Azarenka diante da alemã Angelique Kerber, duas ex-líderes do ranking.

Também avançaram nesta sexta a polonesa Iga Swiatek, atual campeã de Roland Garros, a suíça Belinda Bencic, a britânica Johanna Konta e a belorussa Aryna Sabalenka.

No masculino, ainda pela primeira rodada, venceram o croata Marin Cilic, os americanos Tennys Sandgren, Bjorn Fratangelo e Denis Kudla e os australianos Thanasi Kokkinakis e Jordan Thompson, entre os destaques. O sul-africano Kevin Anderson, duas vezes vice-campeão de Grand Slam, foi eliminado logo na estreia.

