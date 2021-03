Luis Fabiano recebe alta de hospital em São Paulo após internação com covid-19

Por Estadão - Estadão 5

Ídolo do São Paulo, o ex-jogador Luis Fabiano recebeu alta do hospital nesta quinta-feira após testar positivo para a covid-19 e ser internado com sintomas mais fortes da doença. Ele ficou hospitalizado na capital paulista e usou as redes sociais para comemorar sua recuperação.

“Batalha vencida! E essa foi uma das mais duras que já encarei. Quando se tem saúde você corre atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a sua saúde e você perde o controle das coisas, a luta é bem mais complicada”, disse o ex-atleta nas redes sociais.

Luis Fabiano foi internado no início da semana, após ser afetado por sintomas mais severos da covid-19 e foi orientado pelos médicos a ter um acompanhamento mais próximo. De acordo com sua assessoria, o ex-atacante está a caminho de Campinas, onde mora, para finalizar seu tratamento. Ao longo de sua estada no hospital, não foi necessário o uso de aparelhos que auxiliassem em sua respiração.

O ex-jogador também agradeceu o apoio médico recebido para sua recuperação e as mensagens dos fãs. “Agradeço a vocês mais uma vez pelas ótimas vibrações que me passaram nas últimas horas. Tenho certeza que isso acelerou ainda mais a minha recuperação! Levem a sério esse vírus, pois ele é traiçoeiro. Cuidem-se e cuidem dos seus familiares”, finalizou Luis Fabiano.

Aos 40 anos, ele ainda não se despediu oficialmente dos gramados. Julio Casares, presidente do São Paulo, onde o jogador se tornou ídolo, afirmou que pretende realizar um jogo de despedida quando a pandemia passar e o Morumbi puder receber público novamente. Na equipe tricolor, Luis Fabiano conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 2001 e a Copa Sul-Americana de 2012. A maioria de seus títulos veio com a camisa do espanhol Sevilla. Ele também passou por Ponte Preta, Rennes, Porto, Tianjin Quanjian e Vasco, onde entrou em campo pela última vez, em 2017.

