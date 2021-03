Bolsas de NY fecham em baixa, com cautela por covid-19

Por Estadão - Estadão 7

As bolsas de Nova York fecharam baixa hoje, com piora na reta final do pregão. Os índices Dow Jones e S&P 500 sustentaram ganhos durante a maior parte do pregão, com apoio de petroleiras e dados de atividade, mas não resistiram à deterioração das ações de tecnologia, que fez o Nasdaq ceder mais de 2%.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,01%, aos 32.420,06 pontos, o S&P 500 com queda de 0,14%, aos 3.889,14 pontos, e o Nasdaq baixou 2,01%, aos 12.961,89 pontos.

As bolsas abriram em alta e aceleraram os ganhos durante o testemunho de Powell e Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, no Senado. Powell voltou a afirmar que espera uma alta temporária na inflação nos EUA, mas pontuou que, caso a pressão inflacionária se mostre consistentemente acima da meta da instituição, medidas poderão ser tomadas para contê-la.

Com a interrupção do fluxo no Canal de Suez, o barril de petróleo teve valorização próxima de 6%, impulsionando ações do setor ao longo do dia. Chevron (+2,68%), ExxonMobil (+2,03%), Occidental Petroleum (+1,73%) e ConocoPhillips (+2,90%) tiveram algumas das altas mais importantes da sessão.

A Intel começou o dia subindo mais de 3,5%, após o anúncio do investimento em novas fábricas. No entanto, analistas questionam as capacidades de implementação da empresa, citando semelhanças com dificuldades passadas. Ao final da sessão, as ações recuaram 2,27%. Junto a Boeing, as perdas as duas companhias pressionaram o S&P 500 durante o final do pregão, levando ao terreno negativo.

A cautela prevaleceu no fim da sessão, pressionando especialmente as ações de tecnologia, que aceleraram as perdas. Em dia em que seu fundador, Elon Musk, anunciou que passará a aceitar pagamentos em bitcoin, as ações da Tesla recuaram 4,82%. Facebook (-2,92%) e Apple (-2,0%) foram outras quedas relevantes se aceleraram ao final do dia, pressionando o Nasdaq.

As ações da GameStop despencaram 33,79%, após a publicação de resultados da empresa no quarto trimestre ter desapontado analistas. A companhia esteve no centro dos ataques especulativos que movimentaram Wall Street recentemente. Após a divulgação do balanço, alguns analistas rebaixaram as recomendações para seus papéis.

