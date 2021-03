Turquia derrota Holanda, por 4 a 2, nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Turquia e Holanda disputaram uma bela partida, nesta quarta-feira, em Istambul, no duelo que abriu a disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. Em jogo válido pelo Grupo G, os turcos venceram por 4 a 2, com três gols do capitão Yilmaz, maior destaque da partida. Esta chave tem mais dois jogos previstos: Gibraltar x Noruega e Letônia x Montenegro.

Continua depois da publicidade

Turcos e holandeses tiveram uma postura muito agressiva durante os 90 minutos. No primeiro tempo, com pelo menos três boas defesas, o goleiro turco Ugurcan Cakir foi um dos principais jogadores em campo, mas quem fez os dois gols nos 45 minutos iniciais foi Yilmaz.

O atacante grandalhão abriu o placar aos 15 minutos com um chute despretensioso de longe, que desviou na zaga e atrapalhou o goleiro Tim Krul. Aos 34, o capitão ampliou em cobrança de pênalti. Mas o gol mais bonito dos anfitriões foi feito a um minuto da etapa final, em lindo chute colocado de Calhanoglu.

Advertisement

A Holanda só conseguiu reagir na parte final do jogo. Aos 30 minutos, Klaassen, após drible desconcertante dentro da área, diminuiu para 3 a 1. Mais dois minutos e De Jong se jogou na bola à frente de Cakir para fazer 3 a 2. Mas Yilmaz, em bela cobrança de falta, aos 36 minutos, garantiu a vitória turca. O prejuízo holandês poderia ter sido menor, mas Cakir defendeu pênalti cobrado por Depay.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].