Presidente do Banco da Coreia prevê crescimento acima de 3% do PIB em 2021

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente do Banco da Coreia, Lee Ju-yeol, prevê um crescimento acima do esperado para a economia da Coreia do Sul este ano, mas sinaliza que não há pressa em mudar a política de estímulo monetário da entidade. Em comentários por e-mail, ele diz que a inflação deve acelerar a um nível “intermediário ou alto da faixa de 1%” no segundo semestre, superando a projeção anterior do banco, de 1,3% em 2021. Mesmo assim, o resultado ainda ficaria abaixo da meta do Banco da Coreia, de 2%. Ele também espera que o crescimento do PIB do país em 2021 supere a projeção anterior da instituição, de 3,0%, diante uma alta acima do esperado nas exportações e investimentos, além do orçamento adicional do governo.

Continua depois da publicidade

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].