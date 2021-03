Câmara aprova projeto que amplia doenças detectadas pelo teste do pezinho no SUS

Por Estadão - Estadão 7

Deputados aprovaram um projeto que amplia as doenças detectadas pelo teste do pezinho quando feito no Sistema Único de Saúde (SUS). A aprovação foi simbólica.

O projeto torna obrigatória a triagem neonatal ampliada na rede pública de saúde. O texto, que segue agora para o Senado, insere o dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Atualmente, o exame feito a partir de coleta de sangue do calcanhar do recém-nascido pode identificar até seis doenças, quando feito no SUS. S

egundo a relatora da medida, deputada Marina Santos (Solidariedade-PI), agora será possível identificar até 14 enfermidades.

