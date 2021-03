Fluminense vence o Boavista e emplaca terceira vitória seguida no Carioca

Por Estadão - Estadão 8

Em boa fase na temporada, o Fluminense deslanchou no Campeonato Carioca depois de um começo ruim. O time tricolor derrotou o Boavista nesta terça-feira por 2 a 0, e emplacou a terceira vitória consecutiva na competição. Os gols que definiram o triunfo em Bacaxá foram marcados por Yago Felipe e John Kennedy, ambos no segundo tempo.

Com a terceira vitória seguida, o Fluminense subiu para a terceira colocação, com os mesmos nove pontos do Flamengo, que ainda entra em campo no clássico contra o Botafogo nesta quarta. O Boavista caiu para a nona posição e tem cinco pontos.

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h, para enfrentar o Volta Redonda, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O jogo ainda não tem local definido e não pode ser realizado no Maracanã porque o prefeito do Rio, Eduardo Paes, proibiu eventos esportivos na cidade. O decreto municipal entra ficará em vigor entre 26 de março e 4 de abril, como forma de conter o avanço da pandemia de covid-19 na região. No sábado, o Boavista encara o Flamengo em Bacaxá, que está liberado para receber partidas.

No primeiro tempo, Boavista e Fluminense não estavam inspirados. Foram poucos os lances de perigo. Os anfitriões assustaram com Michel Douglas em chute cruzado no início. A equipe tricolor melhorou a partir da metade da etapa inicial e chegou perto de abrir o placar com Michel Araújo, duas vezes, de cabeça e em arremate da entrada da área, e com o atacante Lucca, em chute forte defendido por Klever.

No entanto, quem teve a grande chance de tirar o zero do marcador foi o Boavista. No final do primeiro tempo, Matheus Ferraz furou, Vitor Feijão ganhou na velocidade e foi derrubado por Danilo Barcelos. Na cobrança, Jean bateu no esquerdo de Marcos Felipe, que fez a defesa. No rebote, Nino afastou de carrinho e evitou o gol.

Roger Machado arrumou o time no intervalo, visto que seus comandados dominaram o segundo tempo. Com mais movimentação e paciência na troca de passes, a equipe visitante conseguiu achar espaços na zaga adversária e balançou as redes aos quatro minutos. No lance, Elivelton e Caio Felipe afastaram mal a bola, que sobrou nos pés de Yago Felipe. O meia arriscou para o gol e contou com o desvio em Pedroso para enganar o goleiro Klever e inaugurar o marcador em Bacaxá.

Mais leve, o Fluminense pressionou o Boavista e esteve mais perto do segundo gol do que o adversário de fazer o primeiro. Em boa trama coletiva, Martinelli tocou para Yago, que encontrou Gabriel Teixeira livre na área. O atacante dominou e concluiu perto do travessão.

Na sequência, com espaço para trabalhar as jogadas, Michel Araújo arriscou para mais uma bela defesa de Klever. Cansada, a equipe tricolor diminuiu o ritmo e, em vantagem, passou a ter uma postura mais reativa. Parou de atacar e ficou esperando o rival com o objetivo de encaixar um contragolpe, o que conseguiu aos 43 minutos.

Kayky deu um ótimo passe para John Kennedy, que disparou em velocidade e, frente a frente com Klever, bateu no canto direito, cruzado, sem chances para o goleiro, selando o resultado fora de casa. O jovem atacante de 18 anos dedicou o gol ao filho de apenas um mês.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 0 X 2 FLUMINENSE

BOAVISTA – Klever; Caio Felipe (Marquinhos), Douglas Pedroso, Elivelton (Israel) e Jean; Jucilei, Fernando Bob e Ralph; Vitor Feijão, Michel Douglas e Jefferson Renan. Técnico: Leandrão.

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe e Michel Araújo (Wellington); Lucca (Kayky), Samuel (John Kennedy) e Gabriel Teixeira (Caio Paulista). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Yago Felipe, aos quatro, e John Kennedy, aos 43 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz

CARTÕES AMARELOS – Vitor Feijão, Caio Felipe, Jucilei, Igor Julião e John Kennedy

PÚBLICO E RENDA – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ).

Ricardo Magatti, especial para a AE

Estadao Conteudo

