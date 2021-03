Jogo do Santos contra a Ponte será disputado em São Januário, no Rio

Por Estadão - Estadão 11

Vetado em Volta Redonda, o duelo entre Ponte Preta e Santos será realizado em São Januário, estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. Após negociações com o governo do estado do e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), a Federação Paulista de Futebol (FPF) conseguiu a confirmação do jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, para quinta-feira, às 21 horas.

“O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais”, informou a FPF, em comunicado.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, vetou a disputa de jogos de futebol na cidade a partir de sexta-feira. Mas os duelos do Paulistão serão disputados entre esta terça e quinta. Antes disso, o governo estadual do Rio havia vetado os jogos do Paulistão no local, mas voltou atrás após vários diálogos com a FPF, que, inclusive, doou respiradores para o hospital localizado na cidade de Volta Redonda.

A entidade paulista também afirmou que o mesmo protocolo será seguido e que a partida não contará com a presença da imprensa, exceto os detentores de direitos da competição. “O jogo seguirá o mesmo protocolo de saúde aplicado em todas as partidas do Paulistão, com número reduzido de profissionais para a operação das partidas e sem a presença de imprensa – apenas os detentores de direitos da competição terão acesso aos jogos”, comunicou.

Na segunda-feira, a FPF anunciou que havia aceitado a suspensão das rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista, após decisão do governo do Estado de São Paulo que havia suspendido os jogos de futebol até o dia 30. Nos bastidores, porém, a entidade negociava realizar algumas partidas no Rio de Janeiro, o que foi confirmado na mesma segunda-feira.

