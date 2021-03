BC diz fomentar inovação para preparar SFN para futuro tecnológico e inclusivo

Por Estadão - Estadão 2

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a afirmar nesta terça-feira, 23, que a autoridade monetária fomenta a inovação para preparar Sistema Financeiro Nacional (SFN) para um futuro tecnológico e inclusivo. “Em algum momento no futuro, vamos olhar para trás e ver que o LIFT gerou muitas inovações que serão aproveitadas no sistema financeiro. O LIFT é um indutor de inovação. A partir da seleção dos projetos, ocorre um processo de aceleração de ideias para desenvolver um protótipo funcional em três meses”, afirmou, na abertura do LIFT Day, com os resultados da edição 2020 do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT).

No ano passado, 25 projetos foram selecionados para a fase de desenvolvimento e 21 deles chegaram ao nível de protótipo. Desde a criação do LIFT, em 2018, já são 50 protótipos desenvolvidos por meio da plataforma. Campos Neto lembrou que alguns deles já foram incorporados como soluções pelo sistema financeiro.

“Os projetos da edição de 2020 apresentam contribuições inovadoras em áreas como agronegócio e sustentabilidade. Também foram apresentadas plataformas para promover a competitividade no mercado de crédito para pessoas jurídicas”, citou o presidente do BC.

Campos Neto destacou ainda projetos com o uso de inovações tecnológicas como Blockchain e inteligência artificial para construir novas soluções relacionadas ao PIX e ao Open Banking, assim como para outras tendências, como a tokenização de ativos.

Conheça os projetos participantes do LIFT 2020:

Poupix – visa inserir novas pessoas no mercado de investimento por meio do arredondamento de valores de compra para aplicar o valor do arredondamento.

Ativo Digital Florestal – propõe desenhar, implementar e demonstrar a execução da geração de títulos florestais (de preservação ou de áreas cultivadas) verificáveis e automatizados por dados que permitam a criação de um novo mercado e serviços ambientais.

BankHUB – regtech que visa fornecer uma plataforma de iniciação para bancos e fintechs que desejam ingressar no sistema financeiro brasileiro.

Billapp – plataforma financeira para gerenciamento e pagamento de diversas contas.

Bipp – marketplace integrado a um sistema de pagamentos, em que produtores agrícolas, sob o monitoramento de certificadoras orgânicas, podem apresentar seus produtos, negociar com compradores da indústria de beneficiamento e liquidar a operação por meio de conta digital.

Caishen – plataforma financeira para auxiliar a gestão do micro e pequeno empreendedores e focada nos pilares da educação financeira e competitividade.

Croopi – plataforma de cooperação em massa, que permite que pessoas possam construir patrimônio apoiando empresas e negócios sustentáveis.

Culte – plataforma para oferecer microcrédito ao pequeno produtor da agricultura familiar que ainda não tem acesso ao sistema bancário.

Farm ID – ferramenta que utiliza inteligência artificial para análise de informações voltada para o agronegócio.

Fincatech – plataforma de centralização de informações e avaliações sobre fintechs.

Inco – marketplace para originação de financiamentos de projetos imobiliários, fomenta a competição entre as instituições e a redução do spread bancário.

Julius – ferramenta que une educação financeira a uma ferramenta prática de controle financeiro.

Kalea – marketplace para operações de crédito, em que o destaque é dado para quem busca financiamento.

LIV Pagamento – solução tecnológica que dispensa conexão direta à internet, demanda apenas recursos que já estão disponíveis em celulares mais simples e, por ser baseada em QR code, é integrável ao PIX.

Modelo de Sucesso Compartilhado – opção de financiamento para estudantes que podem se capacitar para a vida digital e só pagar a dívida após obter um emprego que ofereça salário acima de um determinado valor pré-acordo.

Pluggy – plataforma para Open Banking no Brasil que oferece a infraestrutura para a conexão privada de fontes de dados entre usuários e instituições financeiras.

Preks – solução que provê infraestrutura tecnológica necessária às negociações secundárias de precatórios, tornando-as mais transparentes, ágeis e inclusivas.

Pulsar – propõe uma plataforma para a oferta de créditos específicos para serviços de saúde.

REConID – plataforma para registro de consentimento, identidade e gestão de um ecossistema de identidade digital descentralizada.

TapOnPhone – solução para dar aos vendedores e às instituições do sistema de pagamento uma alternativa de ponto de venda (POS) baseada em um aplicativo para celular sem a necessidade de nenhum outro equipamento.

X4Fare – oferece um arranjo de pagamento para os serviços de mobilidade urbana, conectando contas transacionais para efetuar o pagamento da passagem com suporte para ambientes de difícil estabilidade de telecomunicações.

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

