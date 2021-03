Maria Bethânia é vacinada contra a covid-19 no Rio

Por Estadão - Estadão 4

Chegou a vez de Maria Bethânia, 74, receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro. A cantora foi imunizada nesta segunda-feira, 22, no drive thru do Parque Olímpico, localizada na zona oeste da capital fluminense.

No Instagram da dama da MPB, um vídeo mostra o momento da vacinação. “Vacinada! Maria Bethânia foi vacinada contra a COVID-19. Vacina sim! Viva o SUS!”, diz a legenda. “Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia”, completa a cantora, repetindo frase que havia apresentado em uma “live”.

Os fãs de Maria Bethânia comemoraram. “Vida longa à abelha rainha!”, escreveu um, “Axé, meu Deus! Dia de festa para mim! Vamos comemorar e aguardar a segunda dose!”, festejou outra admiradora. “Gente, se eu sou essa enfermeira, nunca mais lavo as mãos!”, brincou uma fã. Caetano Veloso, 78, irmão de Maria Bethânia, também foi vacinado no Rio no dia último dia 4.

