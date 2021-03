Chris Paul ultrapassa 10 mil assistências e está prestes a superar Magic Johnson

Por Estadão - Estadão 3

Chris Paul deu mais um importante passo para consolidar sua trajetória rumo ao Hall da Fama da NBA. Neste domingo. O armador do Phoenix Suns atingiu e ultrapassou a marca de 10 mil assistências na vitória de sua equipe contra o Los Angeles Lakers por 111 a 94. Ele se tornou o sexto jogador na história da liga de basquete dos EUA a superar tal marca e a tendência é que ultrapasse o lendário Magic Johnson (10.141) ainda neste ano. Paul está há 16 temporadas na NBA.

“Esse feito é uma bênção, antes de qualquer coisa, simplesmente poder atuar por tantos anos nessa liga. A longevidade é algo que nunca considerei uma certeza na carreira. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Há vários atletas com quem cheguei à NBA que já são treinadores ou não podem jogar mais. Preciso agradecer a Deus porque ainda estou aqui, jogando o esporte que amo e competindo todas as noites”, festejou o armador de 35 anos, após distribuiu 13 passes decisivos e atingir 10.004 assistências.

O seleto grupo de atletas da NBA que atingiram o feito é formado por John Stockton (15.806), Jason Kidd (12.091), Steve Nash (10.335), Mark Jackson (10.334) e Magic Johnson (10.141). No ritmo atual, de 8,8 assistências por partida, Paul pode assumir a terceira colocação ao fim da temporada. O armador não pretende se aposentar e quer ampliar ainda mais sua marca.

“Eu disse ao pessoal, no vestiário, que acho que sempre fiz o trabalho mais fácil: apenas precisava passar a bola e eles é quem tinham de converter os arremessos, né? É louco pensar que atletas como Kidd e Magic estão nessa lista porque aprendi a jogar basquete vendo esses caras. No final das contas, as minhas dez mil assistências são uma grande prova dos excelentes jogadores com quem pude atuar na carreira. E ainda não acabou. Ainda estou na ativa”, disse Paul.

Além de ter superado as 10 mil assistências, o armador saiu de quadra com um triplo-duplo. Foram 11 pontos, 10 rebotes e 13 passes. “Você não consegue dez mil assistências nessa liga só de entrar em quadra e jogar. Há muito esforço, empenho, sacrifício por trás disso”, afirmou o técnico Monty Williams.

Confira o ranking de assistências da NBA

1) John Stockton – 15.806

2) Jason Kidd – 12.091

3) Steve Nash – 10.335

4) Mark Jackson – 10.334

5) Magic Johnson – 10.141

6) Chris Paul – 10.004

