Estado do Rio de registra 114 mortes e 2.763 novos casos de covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 114 mortes por covid-19 e 2.763 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado no final da tarde deste domingo, 21, pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 35.131 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 621.991 casos da doença. A capital concentra tanto o maior número de mortes (19.746) como o maior número de casos no Estado (218.130).

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

