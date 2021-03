Britney Spears, uma estrela sem voz nem liberdade há mais de uma década

Por Estadão - Estadão 6

Há 13 anos vivendo sob uma tutela que a impede de ter as mesmas liberdades que outras pessoas adultas da sua idade, Britney Spears, de 39 anos, tem sua conservadoria investigada no documentário Framing Britney Spears, disponível no Globoplay. Mas apesar de ser um bom ponto de partida para quem não está familiarizado com o caso, o filme dirigido por Samantha Stark e produzido pelo The New York Times ainda deixa de fora personagens e perguntas centrais para entender a extensão do problema.

A tutela de Britney começou em 2008, após uma série de episódios erráticos esmiuçados na mídia, que culminaram com a artista perdendo a guarda integral e o direito de se aproximar dos dois filhos, Sean e Jayden, hoje com 15 e 14 anos. Garantida pelo tribunal de Los Angeles, a medida é raramente concedida a pessoas com a idade da artista, então com 26 anos, e tem como objetivo proteger uma pessoa “incapaz” de ser explorada.

O conservador apontado para cuidar de Britney foi o pai Jamie Spears, e desde que a sua tutela foi instaurada, a cantora ganhou novamente o contato com as crianças e o respeito da imprensa, mas para isso abriu mão de sua liberdade. O arranjo, que inicialmente foi pedido em caráter temporário, se tornou permanente poucos meses depois, e hoje é combatido nos tribunais pela própria artista.

A única vez em que Britney falou publicamente sobre a conservadoria foi no documentário For The Record, lançado meses após ela ter começado. “Se eu não estivesse sob as amarras que estou agora, com pessoas me analisando o tempo todo, eu me sentiria mais livre”, disse, entre lágrimas. A última tentativa de mencionar o assunto foi em 2016, enquanto promovia o disco Glory no programa de Jonathan Ross, na Inglaterra, mas o segmento inteiro ficou de fora da versão final exibida na TV. O público só soube que o tema foi abordado porque uma pessoa presente na plateia relatou previamente o episódio nas redes sociais.

Essa proibição de sequer mencionar a tutela é uma das principais preocupações por trás do movimento #FreeBritney, criado por fãs em 2019. Na época, a artista cancelou uma nova residência de shows em Las Vegas para a qual já estava ensaiando há semanas e, por dois meses, não foi vista em nenhum lugar. Mais tarde, sua equipe publicou um comunicado dizendo que ela havia se internado voluntariamente para cuidar da própria saúde mental.

Uma ligação anônima feita para duas amigas que mantêm um podcast dedicado à cantora afirmou o que muitos fãs suspeitavam: Britney foi internada contra a sua vontade, muito antes do que foi alegado pela sua equipe. A internação teria sido uma punição motivada pela recusa da cantora em tomar os remédios que o pai indicava, afirmava a ligação, feita por alguém que se identificava como ex-advogado do time da artista e que, mais tarde, descobriu-se ser um dos poucos amigos que ela ainda tem autorização de ver.

Desde então, o #FreeBritney cresceu, chamou a atenção de advogados e defensores públicos dos EUA, que se uniram aos admirados da Princesa do Pop para esmiuçar documentos oficiais da tutela, organizar protestos presenciais em frente ao tribunal e alertar a mídia sobre o que parece ser um caso grave de violação dos direitos civis de uma das artistas mais ricas e conhecidas mundialmente.

Após o episódio da internação, a própria Britney tem agido ativamente para se livrar da conservadoria e, principalmente, do seu pai como tutor permanente. O ponto de ruptura nessa mudança de atitude em alguém que por uma década não havia reclamado pública ou judicialmente sobre a situação foi uma briga entre Jamie e o primogênito da cantora, Sean, em setembro daquele mesmo ano.

A discussão rendeu uma ordem de restrição do rapaz e do irmão contra o avô e, no ano passado, ele deixou de ser o único responsável pelas finanças da cantora, dividindo a função com um banco de investimentos apontado pelo tribunal. Impossibilitada de se manifestar publicamente sobre o assunto, Britney tem usado o advogado apontado pela corte da Califórnia para se comunicar com fãs e imprensa através de documentos oficiais entregues ao tribunal.

Neles, a cantora já admitiu ter “medo” do pai, com o qual ela diz manter uma relação “tóxica”. Também agradeceu aos fãs pelo apoio, afirmou que não deseja esconder a tutela como um “segredo de família” e que se recusa a trabalhar enquanto Jamie Spears for o responsável por suas finanças, das quais ele subtrai um salário anual de U$ 130 mil, de acordo com documentos de 2016.

Jamie, por sua vez, diz que seu único objetivo é ver a cantora bem e que fez o que qualquer pai preocupado faria. Desde o lançamento de Framing Britney Spears, entretanto, essas alegações têm se mostrado mais difíceis de sustentar.

Em uma rara entrevista concedida no final do ano passado, o irmão mais velho da cantora, Bryan Spears, admitiu que ela sempre quis sair da tutela. E, apesar de ter conseguido algumas pequenas vitórias nos últimos meses, sua principal demanda de remover integralmente o pai como conservador ainda não foi atendida.

Nos quatro discos de estúdio, três turnês mundiais, dezenas de clipes e ensaios fotográficos que fez desde que está colocada sob a tutela, Britney tem aludido à ideia de que é uma prisioneira, aparecendo frequentemente em gaiolas ou com algemas. Músicas compostas e lançadas por ela também falam sobre uma alienação do mundo exterior e, de acordo com o fotógrafo David LaChapelle, a única vontade que ela tinha para o videoclipe de …Make Me era ser filmada dentro de uma jaula.

Em uma das cenas centrais de For The Record, Britney começa a chorar quando fala, publicamente pela última vez, sobre a tutela: “Mesmo quando você vai para a cadeia, sabe, existe a hora em que você vai sair. Mas nessa situação, não tem fim. Eu estou tendo que pagar o preço por um tempo muito longo”.

