Prata no Rio-2016, brasileiro Felipe Wu garante vaga na Olimpíada de Tóquio

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O atirador Felipe Wu está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A confirmação da classificação veio neste domingo através da Federação Internacional de Tiro Esportivo (ISSF, na sigla em inglês), após o quarto lugar do brasileiro na prova da pistola de ar 10 metros na Copa do Mundo de Nova Délhi, na Índia.

Continua depois da publicidade

Medalha de prata na mesma prova dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Felipe Wu disputou neste final de semana a etapa indiana da Copa do Mundo. A pontuação obtida com a quarta colocação no torneio foi decisiva para que ele ficasse com a única vaga que seria definida pelo ranking olímpico.

O brasileiro alcançou 200 pontos na final realizada no sábado. O iraniano Javad Foroughi ficou com a medalha de ouro, com 243.6 pontos.

Advertisement

Antes do torneio na Índia, Felipe Wu estava em 79.º lugar na classificação geral, mas o quarto lugar o levou para o 10.º posto. Após a revisão dos critérios de qualificação, todos os atletas à sua frente ou têm vaga olímpica ou o Comitê Olímpico Nacional já possui a cota máxima de classificados, o que assegurou ao paulista de 28 anos um lugar em Tóquio.

Continua depois da publicidade

“VAI TER BRASIL NO TIRO ESPORTIVO em @Tokyo2020. E a vaga é de FELIPE WU! 4º na Copa do Mundo de Nova Dhéli. Vaga pelo ranking olímpico. Vice-campeão olímpico na pistola de ar 10m”, escreveu o Comitê Olímpico do Brasil (COB) em uma postagem no Twitter.

No mesmo dia em que a esgrimista Nathalie Moellhausen conseguiu a sua vaga na Olimpíada, Felipe Wu é o 197.º atleta brasileiro a garantir a classificação para Tóquio-2020.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].