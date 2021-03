Suárez faz seu 500° gol, Oblak pega pênalti e líder Atlético de Madrid ganha

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Luiz Suárez foi bastante criticado por seu desempenho nos jogos diante do Chelsea, pelas oitavas da Liga dos Campeões da Europa. Foi até substituído no duelo da volta. Neste domingo, o atacante uruguaio se redimiu ao garantir a vitória do Atlético de Madrid sobre o Alavés por 1 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, anotando seu 500.° gol na carreira. O goleiro Oblak também foi decisivo ao defender um pênalti no fim. Com o triunfo, a equipe segue com vantagem tranquila na liderança.

Continua depois da publicidade

Depois de ter enorme folga na tabela de classificação, o Atlético de Madrid amargou alguns tropeços que fizeram Real Madrid e Barcelona encostarem em uma briga pelo título que parecia impossível. Na última rodada, por exemplo, não foi além de um 0 a 0 com o Getafe.

Ao bater o Alavés, o Atlético de Madrid manteve boa distância dos principais rivais. Subiu para 66 pontos. São seis a mais que o Real Madrid, com o mesmo número de partidas, e sete sobre o Barcelona, que fecha a rodada no Campeonato Espanhol em dura visita à Real Sociedad ainda neste domingo.

Advertisement

Depois de um primeiro tempo sem gols em Madri, o Atlético de Madrid voltou com tudo para a etapa final e, finalmente, tirou o zero do marcador. Suárez fez o 19.° gol no Campeonato Espanhol e o 500.° na carreira, somando também os anotados pela seleção celeste, para colocar o líder em importante vantagem.

Continua depois da publicidade

Bastava o sistema defensivo do técnico argentino Diego Simeone prevalecer para os donos da casa apagarem de vez a queda diante do Chelsea, na qual não fizeram gol. Mas como os últimos resultados não andam sendo bons e o sofrimento tem sido constante, um pênalti no fim causou apreensão em Madri.

Faltavam três minutos para o término do tempo regulamentar quando Joselu teve a chance da igualdade. Ele bateu forte, mas Oblak saltou corretamente para o lado direito e salvou o Atlético de Madrid. Vitória apertada, suada e bastante comemorada.

OUTROS JOGOS – Mais três partidas foram realizadas neste domingo pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os resultados foram: Valencia 2 x 1 Granada, Villarreal 2 x 1 Cádiz e Getafe 1 x 1 Elche.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].