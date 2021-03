Em dia de homenagem a Cristiano Ronaldo, Arthur falha e Juventus perde em casa

Por Estadão - Estadão 10

O destino da Juventus parece mesmo se contentar em brigar pelo segundo lugar do Campeonato Italiano. Ainda sonhando em buscar a líder Internazionale, a atual eneacampeã não admitia tropeço atuando em Turim e prometia sufocar o Benevento em dia de homenagem a Cristiano Ronaldo. Porém, tudo deu errado, a apresentação foi ruim e culminou com Arthur entregando. A falha do brasileiro custou o gol da derrota por 1 a 0, deixando a equipe a 10 pontos do topo da tabela.

Numa partida bem fraca da Juventus, sem inspiração e com pouca produção ofensiva, uma apertada na saída de jogo valeu um gigante triunfo ao Benevento. O time sufocou a saída de bola na ponta direita e obrigou Arthur a tentar virar a jogada.

O cruzamento para a própria área acabou nos pés de Gaich, que dominou antes do defensor e bateu forte para anotar o único gol do jogo. O brasileiro vinha bem na partida, mas cometeu erro crasso e inadmissível no futebol: tentar passe lateral na entrada da área.

Antes de a bola rolar, em Turim, Cristiano Ronaldo foi homenageado pelos 770 gols na carreira profissional com uma camisa alusiva ao feito e com as letras G.O.A.T (melhor de todos os tempos, em inglês), recebida do presidente Andrea Agnelli. Ao mesmo tempo em que fazia reverencia a importante marca, a Juventus já tenta convencer o português a desistir da ideia de deixar o clube após pressão dos torcedores.

Cristiano Ronaldo havia alcançado a marca com hat-trick na rodada passada, em visita ao Cagliari. E a esperança é que mais uma vez fosse decisivo na caça que a Juventus prometia à Internazionale. Mesmo num jogo muito sonolento da equipe, ele até foi às redes no primeiro tempo. Mas estava impedido e o gol foi anulado.

A tônica do jogo se repetiu no segundo tempo, com o Benevento bem postado na defensiva e segurando a Juventus. Até o lance do erro definir uma dura derrota para quem não se acerta na temporada, fora da Liga dos Campeões e com o título Italiano praticamente perdido.

A Juventus estaciona no terceiro lugar, com os mesmos 55 pontos da Atalanta, quarta colocada e que ganhou do Hellas Verona por 2 a 0, fora de casa. Em segundo, com 56, o Milan ainda entra em campo neste domingo. Nadando de braçadas, a Internazionale tem 65. O Benevento é o 16° e subiu para 29, abrindo sete da zona de queda.

Ainda tivemos neste domingo outros dois jogos como o mesmo placar da Juventus: Sampdoria 1 x 0 Torino e Udinese 0 x 1 Lazio.

Estadao Conteudo

